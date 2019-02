Herrera en COPE (19/02/2019) De 12 a 13 horas

Tiempo de lectura: 1



Escucha, ahora, el tramo de 12 a 13 horas del programa Herrera en Cope (19/02/2019).

Repasamos los temas más relevantes del día con Jon Uriarte. Hemos comenzado poniendo el foco informativo en Andalucía. Allí se siguen desarrollando macrooperaciones de narcotráfico por las principales ciudades de la comunidad. Guillermo Alonso, portavoz de la Guardia Civil en Andalucia, nos ha contado la última hora.

¿Os suena el nombre de Cristina Ramos? Ganó Got Talent España, México y, ahora, ha entrado en el Top-5 de American's Got Talent The Champions. Ella, que además hoy cumplía años, ha compartido unos minutos con todos los oyentes de Herrera en COPE.

En “Herrera en las Calles” nos hemos ido a tomar un café al barrio de Vallecas, en Madrid. Hemos estado en la primera cafetería donde, además de la consumición, se puede estar acompañado de un perro, y si te enamoras de él, puedes adoptarlo. Roberto López-Aláez, es el dueño de Doger Café, como así se llama el local. Él nos ha relatado cómo surge esta idea tan pionera en nuestro país.

Hace poco más de un mes, en Cáceres, hablamos con Ángel Mariscal, autor del libro “Árboles destacados de Losar de la Vera”, su pueblo natal. Nos contaba la intención por parte de las administraciones de talar un pino piñonero centenario para instalar un tendido eléctrico. Sin embargo, su insistencia y el eco de esta historia en los medios de comunicación, parece que están surgiendo efecto. Ha vuelto a estar con nosotros. ¿Cómo seguirá el árbol?

En el contestador automático de Carlos Gutiérrez el protagonista ha sido el humor. No te quedes sin escuchar las mejores historias de nuestros oyentes.

¡No te pierdas el programa!