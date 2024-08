Carlos Herrera habla claro sobre las críticas a Cristina Pardo por sus palabras sobre Eurovisión

Eurovisión. Sigue la polémica. Cristina Pardo, lleva días siendo tendencia, está recibiendo insultos de todo tipo. ¿El motivo? Pues le cuenta María José Navarro a Carlos Herrera en su 'Fruta Pelada' que, un periodista de La Sexta, le estaba contando a Pardo lo que había sufrido durante la cobertura del festival. En concreto, este chico denunciaba que algunos asistentes israelíes llegaron a empujarle y le intentaban dar patadas.

"Tampoco creo que ellos estén contentos de estar en esa situación y en ese ambiente. Lo que quiero decir es que ella está defendiendo la canción de su país", decía Cristina Pardo. Escucha aquí la opinión de Herrera al respecto.

Así reaccionó Carlos Herrera al escuchar por primera vez Zorra, la canción que va a Eurovisión El comunicador se mojaba tras escuchar el estribillo de la canción que nos representa esta noche en Eurovisión Redacción Herrera en COPEBeatriz CalvoBenidorm 11 may 2024 - 14:16

Audio





En concreto, el comunicador ha dicho que Cristina Pardo se pondrá el 'traje de titanio'. "Ella tiene carácter para eso", decía Navarro.

La colaboradora de 'Herrera en COPE', María José Navarro, ha querido seguir con ese tema recogiendo un testimonio de Alaska en 'Tardear', el programa de Ana Rosa Quintana.

"Los conflictos bélicos implicarían que un país no pueda participar. A ningún artista se le debe abuchear", denunciaba la cantante en Telecinco.

La representante israelí recibió abucheos en la final de Eurovisión 2024

Eden Golan, la representante israelí en Eurovisión 2024, recibía abucheos durante su actuación en la final celebrada este sábado.



Entremezclados con aplausos, los abucheos sonaban a través de la retransmisión televisiva incluso más altos que en sus últimas apariciones ante el público, especialmente en el tramo final en el que canta en hebreo su tema, titulado 'Hurricane' y en el que exalta la resistencia frente a las adversidades.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ya en el primer ensayo general, la cantante sufrió esta situación, lo que motivó una queja de la emisora pública Kan, que organiza la participación de Israel en Eurovisión, ante la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y ante la emisora pública sueca.

"Estoy aquí haciendo lo que amo, solo me centro en la música y la energía, son muchos los que me apoyan y es un honor representar a mi país, especialmente en estos tiempos. Me centro solo en hacer una buena actuación y en que se escuche nuestra voz", declaró al ser preguntada por unos abucheos que se han repetido igualmente en la segunda semifinal, el pasado jueves, y en el ensayo general del viernes.

Suiza gana una de las ediciones de Eurovisión más polémicas de la historia; España, 4ª por la cola

Suiza ganó una de las ediciones más polémicas de Eurovisión. Nemo y su 'The Code' encandiló tanto a los jurados como al público de Europa. Croacia fue segunda y Francia tercera.

Por su parte, Nebulossa y su 'Zorra' se hundieron en la clasificación.

Ni consiguieron el apoyo de los jurados ni tampoco el del televoto. Aunque bien es cierto que el público reunido en el Malmö Arena sí que tarareó con fuerza el estribillo de la canción.

Finalmente, los representantes españoles se tuvieron que conformar con el puesto 22.

Una cita, la de este año, que ha generado gran tensión en las horas previas a su celebración. De hecho, la organización del festival mantuvo, una reunión de urgencia para ver qué hacían debido a las reacciones que había generado la descalificación del representante de Países Bajos.