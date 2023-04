Expósito, sobre la implicación de Rusia en Sudán: "Un experimento para el expansionismo de Putin en África"

La clave de Ángel Expósito en 'El Paseíllo de El Tron' de Herrera en COPE centra el objetivo en la situación de guerra abierta que está ocurriendo en Sudán.

"A vueltas con la guerra, el golpe de Estado o el infierno en Sudán. Otra vez, África. Aquí abajo, en nuestro Sur. Todo pinta a que el Grupo Wagner está detrás de los paramilitares sudaneses. O sea, Putin y su afán por el control de África. Digamos que Sudán es un experimento para su expansionismo por el continente africano.

Imagínate Putin mandando en África. Imagínate la llave de la emigración hacia Europa en manos de los mercenarios del Grupo Wagner.

Más allá de la geoestrategia escucha al misionero salesiano, Jacob Thelekkadan, de la escuela de FP don Bosco de Jartum, capital de Sudán. Nos cuenta en un mensaje de whattsaap que "no tienen agua, que hay cortes de electricidad. Hubo problemas en una comunidad ayer y también hace unos 3-4 dias".

Al final del audo se escuchan los disparos, "ahora estas escuchando unos disparos... ok... ok... ok, paro... paro por los disparos", nos dice.

No cabe ningún comentario más. Es el sonido tal cual, real, de la guerra en Sudán.