El menosprecio de la Lengua (03/09/19). Con Fernando Vilches

Llega la sección puntera en cuestiones lingüísticas y que no descansa nunca buscando acá y acullá combatir las perpetraciones contra el idioma español y con ella, como sí podía ser de otra manera, pero no lo es, el profesor Vilches.

Como empezamos nueva temporada, qué mejor manera de hacerlo con dos preciosas palabras del habla lorquina, o sea de Lorca. La primera es “esturrear”, que se utiliza con su primigenio significado: esparcir, desparramar. La segunda es rescullar, esta no está recogida en el DRAE y significa “resbalar”.

Y tras la morriña por la tierra lorquiana viene el capón. En el repaso de audios el primer coscorrón es para Carlos Herrera, famoso por su “pienso de que” y cuando puede utilizar el “de” antes del “que” va y no lo hace.

También recordamos el plural de SI y NO: síes, con tilde, y noes son los plurales recomendados de los sustantivos sí y no, respectivamente….sin embargo el plural de la nota musical si es sis, no síes. Los plurales de las notas, salvo “sol” que adopta la forma “soles”, se forman con –s: dos, res, mis, fas, las y sis.

Y hay más tirones de oreja y…. agggggg, el chiste malo del profesor, por eso te animamos a que escuches el audio.

