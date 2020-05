El revelador hit musical que interpreta 'Fernando Simón' de la mano de Grupo Risa

Como cada viernes, el Grupo Risa le ha puesto 'El Espejito' a Carlos Herrera para analizar los momentos más comprometidos de la semana. En esta ocasión, el trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco ha comenzado a repartir estopa por la entrevista que esta semana le hizo el comunicador al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, al que le pidió ser embajador del Camino.

La 'fósfora' Josefina también ha salido a colación a costa de varios viajes que iba a realizar y que se han visto frustrados por el coronavirus. La forma que Herrera tiene de presentar a Diego Martínez y a Alberto Herrera también ha sido criticada. Mientras que por Martínez se merece "el Cervantes", según Bobby, a su hijo le da paso a pelo.

"Herrera es la sobriedad y la vanguardia a los nuevos tiempos", han espetado los cómicos después de que el comunicador cantara en antena la sintonía del jabón Moussel. "La semana que viene puede ser la del Cola Cao", ha dicho Herrera. 'Arjona' ha aclarado que si hay alguna estrella en la COPE, esa es él.

A la magnífica 'Toni Martínez' le han recordado el café que se fue a tomar mientras el programa estaba en directo. Una situación de la que se enteraron todos los oyentes al decirlo en antena pensando que el micrófono estaba cerrado.

'Jaime Peñafiel' ha recordado la boda de Felipe VI "con ella". "El cielo lloraba lágrimas", ha dicho el periodista. "Caían borrachuzos de punta".

EL 'HIT' DE FERNANDO SIMÓN

Quien no podía faltar a esta cita es 'Fernando Salaverri', que ha traído un clásico que ABBA compuso para él, según ha dicho el interesado, y que ha sido interpretado el mismísimo Fernando Simón.

"Buenos días, soy Fernando. Los científicos me dicen que me tengo que pelar. Buenos días, soy Fernando, llevo puesto esta camisa desde antes de Navidad. No te pierdas cada día lo que diga don Fernando. No sé si lo dice de verdad o me está vacilando. Quiero el Príncipe de Asturias ya. Desde enero ya denuncié lo que estaba pasando", ha rezando el 'hit'.

'El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias' le ha dicho a Herrera que tiene que ser más cariñoso con el Gobierno.

'Jesús Luis' le ha recordado a Herrera que está cediendo ante el lenguaje inclusivo. A Goyo González le ha dicho que cada día se disfraza de una cosa distinta para desgracia de quien lave los trajes.

'García' ha vuelto para criticar a Herrera después de que el comunicador asegurase que quiere presentar Eurovisión. "Ahora Rosa Mari es buena amiga porque quiere hacer Eurovisión", ha ironizado 'García'.

Hasta aquí el Grupo Risa de este viernes, pero la semana que viene volverá a meterle caña a Herrera. Hasta entonces, que cada palo aguante su velaaaaaaaaaaaaaaa