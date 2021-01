El Miquel Iceta del Grupo Risa anima a Hilary Clinton a decir a Trump “Go” al ritmo del "Boys" de Sabrina

Este viernes, el Grupo Risa ha vuelto al programa de Carlos Herrera para ponerle su peculiar 'espejito' a fin de analizar los momentos más comprometidos del comunicador. En esta ocasión, el trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco ha comenzado a repartir estopa a diestro y siniestro por el alcalde de Madrid y su "supuesto primo" el doctor Pérez Almeida, jefe médico de la Cadena COPE.

Y ¿qué nos recomienda el Esteban Pérez Almeida si nos duele algo, por ejemplo, la cabeza? Una aspirina, aspirina para todo.

Hablando de medicina, también ha aparecido por el estudio de "Herrera en COPE" junto al Grupo Risa este viernes, el otro Fernando Simón que no se cree que las PCR ahora se tengan que hacer por otro agujerito que no son los de la nariz, "lo que me faltaba. No me veo en una rueda de prensa diciendo que cojan el test y se lo metan por …. Se me va la almendra, no me veo haciendo un tutorial en youtube enseñando como se hacen estos PCR, ¡ojalá vengan los chinos y nos metamos todo esto por salva sea la parte del cuerpo!".

Como no podía ser de otra forma, el otro yo del ahora ministro Miquel Iceta ha entrado en el estudio con ritmo, bailando por el "Boys, boys, boys" de Sabrina Salerno animando sin parar a Hilary Clinton a despedir a Trump con un “Go”.

Ante el nombramiento de la Reina Letizia como camarera de la Virgen del Carmen, el otro Jaime Peñafiel ha hecho caer el peso de sus críticas a la consorte. "No me imagino a Letizia con 14 centímetros de tacones llevando una bandeja con una paella para 14 y pidiendo en la barra puntillitas y camarones y un vermut y saliendo detrás de la barra persiguiendo a Carlos Herrera que ha hecho un simpa".

Este viernes, el otro padre Jesús Luis recuerda que Goyo dijo en su día que Dios era "yeyé, ¿qué será lo próximo Dios es youtuber, influencer?". El otro García pide a Barriocanal que no deje a Herrera tener como despacho el que fuera suyo, al recordar que esta semana Carlos ha recordado que “nunca he tenido despacho pero ni en COPE ni en ninguna otra radio por las que he estado".

Y no podemos dejar pasar la canción escrita ad hoc para María José Navarro, "Vivo por ella" interpretada por el otro José Manuel Soto en el día de su cumpleaños.