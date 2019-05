Arjona inicia su campaña electoral con 'Grupo Risa': "Para que los españoles tengan un descapotable digno"

Tiempo de lectura: 1



'Grupo Risa' está de resaca electoral. En su espacio de este viernes en 'Herrera en COPE', Adolfo Arjona ha aprovechado su visita para anunciar que se va a presentar a las próximas elecciones. Y es que el gran presentador de 'La Noche' los domingos sabe que todos los votos nulos que Vox asegura que eran suyos en realidad... eran para él. ¡Los españoles han votado a Arjona! La campaña ya está tan bien montada que hasta tiene lema: "De Lanzarote a Barcelona, vota a Adolfo Arjona", ha dicho entre las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'. Y ha avanzado su primera medida electoral: "El derecho de todos los españoles a tener un descapotable digno".

En 'el diario de mi Roberto', Roberto Gómez no ha querido olvidarse de que él siempre ha estado del lado de Pedro Sánchez. "Los que siempre hemos estado al lado de Sánchez hoy nos congratulamos. Y no quiero parecer ventajista. Carlitos, ¿cuántos veces te he dicho que Sánchez era el futuro que necesitaba España? A Moncloa ha llegado un hombre bueno, cercano, honesto, joven, guapo, con tirón erótico, con ideas, con impulso... el nuevo Kennedy", ha dicho.

La sección de 'Grupo Risa' ha contado también con la visita de Mariano Rajoy, que nos ha vuelto a dejar una de sus frases para la historia: “Vengan de donde vengan o de donde quieran venir, si es que quieren venir, que vengan para irse donde quiera que vayan los que han venido con ganas… de irse. Si van es que vienes, si no vienen, van, y si van, que vengan y vayan todos los españoles que vienen… que se vayan…”, ha dicho ante el aplauso de todos.