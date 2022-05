La boda de Alberto Herrera, pagada por Carlos Herrera, la nueva página del diario de Mari Jose

María José Navarro ha estado de vacaciones, momento propicio para consultar COPE.es, "nuestra fabulosa página web", en palabras de la misma María José quien quería enterarse de todo lo que ocurría con la gente del programa mientras ella se encontraba, pues de vacaciones.

"Alberto Herrera explica el problema que tendrá en su boda con Carlos Herrera", es el titular que figuraba en uno de los momentos más destacados de la semana pasada. Navarro admite que le dio un "vuelco el corazón", por eso de la boda con Carlos Herrera. Aun así, continuó leyendo y escuchando, hasta poner en su diario el audio que en la web figuraba, "pidiendo palangana para echar la papa".

¿Cómo va a ser la boda de Alberto Herrera?

La semana pasada pudimos escuchar a Alberto Herrera explicando qué dificultades va a tener a la hora de organizar su boda: "El problema de mi boda no es a la gente que tengo que invitar yo, es a los amigos de mi padre, que tiene muchos más invitados que yo, para mi boda", relataba entonces el pretendido y pretendiente de María José Navarro.

Entonces, ha sido el momento en el que Navarro ha aprovechado para explicarle a Alberto qué problemas va a tener realmente en su boda, los de verdad, "los que tiene que ir preparando solución de antemano".

Y es que de ser la boda con María José Navarro, aunque ella misma admite que no ve el tema muy "enderezado", el problema por el que Alberto Herrera se preocupe no será su padre "que no va a venir", ha afirmado contundente Navarro sobre la presencia de Carlos Herrera en el enlace. "Va a pagar la boda, pero no va a venir", ha querido dejar por escrito en las ondas de 'Herrera en COPE'.

Herrera (Carlos) a Orense

La idea de María José Navarro pasa por colocar al mismo Herrera, al padre de la criatura, lejos, en otra provincia, si es posible. "Orense" es una de las propuestas y que sigua la ceremonia a través de un dron, el mecanismo idóneo para mantener al presentador de 'Herrera en COPE' lejos de la boda entre Alberto y María José.

"Nos va a elegir el menú, lo sabemos. Vamos a comer al ritmo que Kim Jong-un diga", son los condicionantes con los que juega Navarro y que asume que tendrán que aceptar. Pero, ¿qué pasa si la boda no se produce entre Alberto y María José?

"Si no es conmigo es igual, voy a ir", eso resulta evidente. Y será en el momento en el que el cura diga eso de "que hable ahora o calle para siempre", cuando Navarro se apresure a manifestarse para poder entregar a quien corresponda los "tres tomos que estoy escribiendo", de donde "va a salir lo más grande".

"Y saldrá, por supuesto, el piso de Tomares", sobre el que una oyente le mandaba hace unos días un anuncio que había encontrado, con "cachondeíto", que es la mejor forma de terminar esta nueva página del diario de mi Mari Jose.

