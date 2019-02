Santi González: “Sánchez abusó de la televisión con la ayuda de Rosa María Mateo”

“Así está el tema el día en que Pedro Sánchez, rebautizado por el gran Parmenio en mi blog como el Doctor Myperson, ha aprovechado la televisión pública para hacer publicidad de su causa. Nunca se ha visto un caso parecido de aprovechar medios públicos para una causa tan privada. Sánchez acusa a la oposición de despreciar el interés general por motivos partidistas. Él desprecia el interés partidista porque lo único que le mueve es el suyo propio, que está en contra del interés general y del partidario, porque su paso por la política va a laminar el socialismo después de hacer escombros la nación española, claro.

Volvió a explicar a los españoles el concepto de la moción de censura, que es constructiva, o sea para crear un gobierno alternativo, no para convocar unas elecciones. Aquí perdió Carlos Franganillo la ocasión de recordarle que su moción no tenía nada de constructiva, que él no expuso ningún programa de Gobierno; solo la promesa de convocar elecciones cuanto antes.

Yo también la tengo y me temo que cara de piedra también, a juzgar por la impaciencia que mostraba y por las interrupciones a su interlocutor. Por lo demás, lo ya sabido. My Person ha aprendido que en las entrevistas no importa tanto lo que te pregunten como el mensaje que tú quieres transmitir, o sea, el recao. Mintió como solo él sabe: en cada afirmación, en cada respuesta.

A mí me llamó mucho la atención que en uno de los primeros compases de la entrevista se ofreció un video bastante vergonzoso, de Sánchez volviendo de su mitin el viernes para afrontar la segunda parte del Consejo de Ministras. Osea, aprobar la Ley de Educación Celaá, que no va a poder tramitarse y aprobar la exhumación de Franco que no se va a poder llevar a cabo.

Esto es un no parar desde el viernes. Es una muestra del culto a la personalidad que no se conocía en La Habana de Fidel Castro. Acaso habría que recurrir a los consejos de ministros de Kim Jong Un en Pyongyang.

Por lo demás hoy se reanuda el juicio a los presuntos socios de Pedro Himself en el Tribunal Supremo. José Félix Tezanos ha decidido sumar gente al CIS, otros 27 especialistas en escudriñar las entrañas de la oca, entre ellos Carolina Bescansa. Yo creo que esta es una metáfora eficaz para explicar el socialismo de Sánchez: reciclar los deshechos que Pablo Iglesias va dejando por el camino.

Josep Borrell compara el viaje de los eurodiputados a Venezuela con los viajes de Puigdemont por Europa. El eurodiputado esteban González Pons le aplicó una ración de espabilina en vena: “Borrell cree la versión del Gobierno de Maduro, al que no reconoce y no cree la de la Asamblea de Juan Guaidó ha quien ha reconocido. Esa esquizofrenia se llama hipocresía.

Estrellado sobre la entrevista del follonero a Alfonso Guerra: Jordi Évole llama la atención a Alfonso Guerra por llamar golpista a Puigdemont y la respuesta es brutal: “Ese señor va por Europa ofendiendo a España y ahora, porque se le llame golpista ¡aaay que no ayuda! No hombre, no, vamos a hablar claro. Exacto: GO-PIS-TA!

3El Ríchal hizo una interpretación: “Llamar golpista al golpista es ofender al golpista y por eso es normal que quiera dar un golpe de Estado. Por eso la culpa del golpe no la tiene el golpista, sino el que le llama golpista”.