Santi González: "Cs se levanta cada mañana pensando qué hacer para molestar a Vox"

Ya conocemos cual es el meollo del reparto de poder en la nueva Junta de Andalucía, si es que sale adelante la investidura. Lo filtró ayer, en vísperas de la reunión del PP con Vox, Ciudadanos, que parecen una empresa japonesa: cada mañana, al levantarse, hacen una primera gimnasia: a ver cómo nos la maravillamos para molestar a Vox, cómo hacemos todo lo posible para que Vox desista de formar parte de la honorable sociedad en la que al parecer solo caben dos.

Dicen en Vox que un taburete de dos patas no es estable. Y no les falta razón. El problema es que se pueden hacer asquitos a alguien cuyos votos no se necesitan, pero no es el caso y la actitud de C’s parece esconder una voluntad decidida de abortar el cambio. Es de esperar que no llegue la sangre al río y que Vox preste los votos necesarios para la investidura de Moreno, pero a partir de ahí van a tener que transar. Patxi López fue lehendakari infravalorando al PP, que le dio los votos que necesitaba. Así salió eso, que el PNV volvió a Ajuria Enea.

Y para muchos años. Otro asunto es la entrega en la RAE de despachos a los 63 nuevos jueces que este año se celebra en Madrid por primera vez en 20 años. Es otra lección práctica de los costes del separatismo. Mañana se irá la Escuela Judicial, como decías antes, pero antes han sido las más de 5.000 empresas que han dejado Cataluña, antigua tierra prometida antes de que llegaran estos.