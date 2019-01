Santi González: "Cs aprovecha cada momento para transmitir el desprecio que les produce Vox"

Carpe diem, decíamos ayer para hablar de este momento preciso de lo nuestro. Aprovecha el momento y eso es lo que cumple recomendar hoy con más motivo a Juan Manuel Moreno Bonilla para los cuatro días que quedan hasta el día de su investidura. Más vale que aproveche el día porque después todo será peor. El próximo día 15, martes, mientras él pronuncia su discurso de candidato, el SAT ha convocado a los suyos a rodear el Parlamento.

De ahí en adelante va a ser un no parar. Van a volver las mareas que tanto lucimiento cromático dieron en Madrid, marea verde, blanca y roja haciéndose con la calle un día tras otro. Con todo, lo peor lo tiene dentro. No hay un pacto de Gobierno que pueda sobrevivir a un socio como Ciudadanos, cuyo presidente ha saludado el acuerdo para que Vox apoye desde fuera el pacto suscrito por el partido naranja y el PP con un despectivo “Es papel mojado”.

Es difícil entender ese asquito permanente, ese gesto de desdén. Con la mejor voluntad del mundo podría entenderse el postureo de no mostrar entusiasmo alguno por un acuerdo que te permite hacer presidenta del Parlamento andaluz a Marta Bosquet y vicepresidente del Ejecutivo al pundonoroso Juan Marín, aunque no sea el mejor comienzo para una legislatura larga y estable. Pero es que Albert Rivera y los suyos no desaprovechan ni un momento para sobreactuar expresando el desprecio que les produce ese socio cuyo nombre se silencia, pero del que aceptamos farisaicamente los votos que nos permiten acceder al mando. Ciudadanos ha sentenciado la legislatura desde antes de que se ponga en marcha. Esto no puede durar cuatro años. Aprovechemos todos estos cuatro días en que la idea del cambio en Andalucía nos produjo una ilusión tan pasajera.