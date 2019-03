El irónico recuerdo de Santi González a Zapatero tras cumplirse 15 años de su victoria electoral

Hoy se cumplen 15 años de la victoria electoral de Zapatero. Con él empezó todo, que diría Piqué. Tenemos hoy como asunto principal la advertencia indirecta de Pablo Casado a sus afiliados en Zaragoza. Digo indirecta por un doble motivo: porque estaba formalmente dirigida a la dirección de VOX y porque su destinatario real, tampoco eran los afiliados, sino los votantes del PP. Como decía antes, no parece razonable que los partidos traten de retener con maniobras desesperados a los votantes que pierden por descontento con sus políticas. Vox ha replicado estirando todo lo que podía el dedo corazón. A mí estas cosas me hacen desear con vehemencia un cambio de la ley electoral, para hacerla como la francesa: mayoritarias y a doble vuelta.

Pedro Fraude, que da por liquidado en escándalo del plagio de su tesis, sigue en lo suyo. Ayer apostábamos a que Torra se iba a pasar por la entrepierna la orden de la Junta Electoral Central para que se retiren los lazos amarillos y las banderas estrelladas. La Generalidad ha recurrido para ganar tiempo y la cosa está en lo que proponías antes: que la Fiscalía acusara a la Generalidad, pero, ¿qué te apuestas a que el doctor Calamidad no lo permite?

Por otra parte, en la elaboración de las listas, Sánchez está dando muestras de su segundo gran defecto: el sectarismo, lo que le está ocasionando algunos enfrentamientos en la Andalucía susanista. Particularmente dura es la batalla por el número 2 de Sevilla. Susana quiere a Antonioi de Pradas, pero Sánchez no concibe esa razón, porque De Pradas fue el el que entregó las 17 dimisiones de la Ejecutiva para provocar la salida de Sánchez en octubre de 2016. Y estas cosas el doctor Plagio no las perdona.

También en la lista europea, donde se da por segura la caída de Elena Valenciano. El rencor del jefe también se iba a cobrar la cabeza de Pepiño Blanco, pero este ha reaccionado a última hora y sale a tontería sectaria por declaración, con lo que es muy probable que salga indultado de esta. Lo cual tiene mucho mérito tratándose de un manso.

El Informe del Consejo Audiovisual de Catluña explica que el 91% de los informativos de TV-3 están copados por ANC y Òmnium. Qué gran televisión para que vaya Rosa María Mateo a hacer un curso, un master o algo de perfeccionamiento de lo suyo.

Ayer se libró el Reino Unido, y nos libramos todos, por solo cuatro votos que el Parlamento británico votase un Brexit sin vaselina, a la brava. Encerrada con un solo juguete que le dejó en herencia Cameron y sin voz, Theresa May va hacia una tercera votación y dijo: “Puede que haya perdido mi voz, pero entiendo la voz del país. Y creo que aún es posible un buen acuerdo con la Unión Europea”. Dos errores, el primero leve. No puede que: había perdido la voz, eso era una evidencia para toda la cámara. Y no, no es posible un buen acuerdo con la Unión.

Una primera descarga para la gran esperanza rubia de la Generalidad, Elsa Artadi, comparase a Torra y los de los lazos con Anna Frank. Israel ha protestado por el asunto y es para preguntarse: “¿Para esto las mandamos a Harvard, para que nos las devuelvan tan tontas?

Chigorin terció en mi blog con lo del escandalito de las primarias en Casa de Ciudadanos:Se llaman primarias por el nivel de instintos que desatan.

Te doy por enterado de la nueva preñez de nuestra Krupskaia. Pastrana comentó en su cuenta de Twitter: a este paso no vamos a poder nunca disfrurar de una vida digna porque el encargado de proporcionárnosla se va a jubilar encadenando bajas paternales.

Antonio Banderas hizo un tuit perplejo y admirable: Tengo la percepción de que el en año 85 Franco llevaba más años muerto que ahora.