Santi González: "Sánchez tapó la vergüenza del libro viajando para honrar a Azaña y Machado"

Sánchez resume en su persona el concepto de la aceleración histórica. No pasa un día sin una nueva ocurrencia que desplace a las anteriores. Su visita a tumba abierta a los cementerios de Montauban y Collioure a poner flores ante los restos de Azaña y Antonio Machado tapó la vergonzosa presentación de un libro que no solo no ha escrito, sino que ni siquiera ha leído (como su tesis o la obra de Azaña y Machado, por otra parte). Ayer colgué en mi blog una foto que hoy también publica ABC en su Tercera y que deja en su lugar a esta calamidad que funge de presidente del Gobierno: el encuentro, casi alborozado, de Lola Rivas Cherif, la viuda de Manuel Azaña y los Reyes Juan Carlos y Sofía hace más de 40 años.

Es verdad, hay que ver esa foto, la sonrisa de los tres protagonistas en la embajada española de México para calificar la superchería de este sujeto que trata de apropiarse del exilio republicano… La superchería y la ignorancia. Él cree que Machado nació en Soria, no hay mucho más que decir. Pues el caso es que su viaje a Francia tapó la vergüenza del libro y va a volver a enterrar a sus muertos con dinero público. ¿Se acuerdan de Lanzas, aquel tipo que guardaba dinero público como para asar una vaca? Pues este fraude lo varea en cantidades como para rellenar dos tumbas. El Capitán Alatrisste echaba de menos en mi blog, que en el último fin de semana se han cumplido 19 y 35 años de los asesinatos de sus compañeros de partido Fernando Buesa y Enrique Casas, asesinadas por los mismos que le han hecho a él presidente del Gobierno.

Es una vergüenza. Sí, pero no podemos quejarnos de que no estuviéramos advertidos. El talento de Arcu lo parafraseó de manera genial, que luego ilustraré con datos: “¿Qué parte del ‘yo es yo’ no habéis entendido?”