Santi González: "La peña frente a Ferraz gritó 'Rivera, no' en lugar de 'Otegi, no'"

Tiempo de lectura: 1



Es inevitable que sigamos hablando de los resultados electorales y de su aplicación, aun a sabiendas de que discutirlo será inútil. No hay manera de avanzar en la conversación con las elecciones de mayo, (europeas, autonómicas y locales). Hay una doble razón: No quieren influir negativamente en el ánimo de los electores y no es conveniente establecer negociaciones que no incluyan los resultados de los comicios del día 26.

No es que nuestros dirigentes sufran una irrefrenable atracción por la verdad, pero la tendencia se va a acusar en estas cuatro semanas. El PSOE disimula sus tentaciones estratégicas mientras proclama su voluntad de gobernar en solitario. La CEOE y las empresas del IBEX señalan el camino del acuerdo menos doloroso para la Economía española: el acuerdo PSOE-Ciudadanos, pero hoy por hoy parece difícil. Rivera se niega a pactar con Sánchez y se proclama líder de la oposición, cosa que todavía no es según los números.

Hay que decir que el PSOE corresponde a Ciudadanos en la falta de entusiasmo y no solo por la conveniencia de esperar…Ayer, Arnaldo Otegi explicaba la disyuntiva del candidato socialista y presidente en funciones: “Pedro Sánchez tiene que elegir, o Ciudadanos o nosotros”. Es muy notable que la peña congregada frente a Ferraz gritara le noche del domingo: “Con Rivera no, con Rivera no”. Rivera preside un partido inequívocamente democrático. Otegi, uno con la marca indeleble de Caín, la herencia de la banda terrorista ETA.

Y sin embargo, no gritaban: "Con Otegi, no, con Otegi no". La peña es lo que tiene: lo que le sobra de convicción le falta en sabiduría. Y esto no es de ahora. Cuando Pilatos exponía la doble alternativa al buen pueblo de Jerusalén, este gritaba como un solo hombre: “A Barrabás, suelta a Barrabás”.