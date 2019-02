Santi González: “Delgado está todo el día pensando en lo mismo: la derecha de los trifálicos”

Tiempo de lectura: 2



"Hay un asunto que destaca en la actualidad de naturaleza no estrictamente política. Suponemos. Es llamativo que en Cantabria se hayan llegado a declarar un centenar de incendios, de los cuales continúan activos aproximadamente la mitad. Es una cifra demasiado alta para febrero, pese a las altas temperaturas.

Por lo demás, destaca la campaña que no cesa y el ajuste de cuentas que Sánchez va a hacer en las listas a los tibios de su partido. ‘No miente más porque no tiene tiempo’, titula hoy Rosa Díez su tribuna en El Mundo. Hay un bonito juego al que podrían entregarse los contertulios: la caída de los ministros que no han acreditado el nivel adecuado de ignorancia o de entrega al líder. No se le ve encaje al astronauta en las listas socialistas. No estuvo fino al decir que a ver quién no se ha sentido sorprendido alguna vez por Pedro Sánchez.

Probablemente no repetirá Nadia Calviño, que demostró su capacidad para votar antes de tener la edad legal, pero no ha demostrado la misma para ser votada. A Teresa Ribera porque nadie la quiere; Margarita Robles probablemente desista por propia iniciativa, lo que habla muy en su favor. Nadie discute a Carmen Calvo ni a José Luis Ábalos, lo que viene a explicarlo casi todo. Tampoco tiene donde poner a Lola Delgado, pero no tiene vuelta fácil a la Fiscalía después de acusar falsamente a jueces y fiscales de haber tratado con menores en Cartagena de Indias. Y luego está lo de corresponder a Garzón.

La más espectacular de las cuales augura una mayoría absoluta holgada de los trifálicos como dice la ministra Delgado, que está todo el día pensando en lo mismo. Los tres jinetes del Apocalipsis, dice el pobre Rufián que leyó por aproximación la Biblia y a Vicente Blasco Ibáñez. 188 escaños les daría a los tres la encuesta de NC Report para La Razón, con una situación de empate técnico entre el PSOE y el PP. Metroscopia daría como ganador al PSOE , pero si mayorías claras. Pedro va a tener que meter a trabajar a José Félix Tezanos para ver si pone un poco de orden en el panorama y pronostica unos resultados como los que convienen a la causa.

Tres mítines va dando Sánchez desde el anuncio de la convocatoria con simplezas como esta: “España tiene que conquistas su futuro para no volver a 40 años atrás”, no digo más. Hoy tendremos otro en forma de entrevista en prime time en la tele de Rosa Mari Mateo. Y van cuatro. El jueves va presentar el libro que le ha escrito Irene Lozano, Manual de Resistencia. Qué disparate y cuánto abuso.

Oriol Junqueras, intelectual y lector impenitente: “Como decía Winston Churchill, los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, no con menos”. David Freeman, director de la International Churchill Society: la cita no es de Churchill.

Reyes Maroto en su cuenta de Twitter: “Orgullosa de pertenecer a un Gobierno que en nueve meses a trabajado. Borja Jiménez se espantó: “A trabajado. Ha escrito ‘a trabajado’. Ministra de Sánchez. Joder qué susto.

Itziar Reyero: El ministro de Cultura fuma mientras Sánchez da por terminado su breve mandato. Tantos nervios que Moncloa no filtra sus propias fotos.

Rocío Dívar: Dolores Delgado llamó ‘maricón’ a un compañero de Gabinete. Dice haber presenciado cómo jueces alternaban con menores. Los métodos de Villarejo para extorsionar con prostitutas le perecieron ‘éxito asegurado’. Y ahora nos obsequia con ‘la derecha trifálica’. Hágaselo mirar, señora".