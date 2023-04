La razón por la que Juanma Castaño cree que El Clásico "no va a tener ese ambientazo" en Herrera en COPE

Juanma Castaño, presentador de 'El Partidazo de COPE' repasa en 'Herrera en COPE' las principales claves que dejó la actualidad deportiva de este lunes que marcaron el programa de esta pasada noche y las que lo harán en este martes 4 de abril, poniendo el foco, entre otros asuntos, en la previa de la Copa del Rey.

"Esta Semana Santa es una Semana Santa de Copa, de gran Copa", recuerda Juanma Castaño. "Hoy tenemos un partido en San Mamés entre el Athletic Club y Osasuna con 1-0 para los rojillos en el partido de ida, así que el Athletic en casa está obligado a darle la vuelta", remarca el presentador de 'El Partidazo de COPE', "va a haber un ambientazo en San Mamés".

De cara al miércoles, "tenemos Clásico": "El Barça - Madrid con 1-0 a favor del conjunto azulgrana". "El partido evidentemente es un partidazo, también el del Camp Nou, pero, sin embargo, el encuentro no va a tener ese ambientazo, digamos, previo que tienen todos los Clásicos", señala Juanma Castaño. "No habrá mosaico", repasa, "no habrá comida de directivas, no va Florentino...".

"En fin, está la cosa un poco fría y eso que se juega nada menos que un puesto en la final", destaca el presentador de 'El Partidazo de COPE'. "Por cierto, atención a lo que ha dicho Ceferin, el presidente de la UEFA, lo de Negreira le parece de las cosas más graves que ha visto", finaliza.

El programa de ayer

En 'El Partidazo de COPE' de este lunes, los tertulianos Joseba Larrañaga, David Sánchez, Dani Senabre, Roberto Palomar y Elías Israel analizaron también la noticia de Miguel Ángel Díaz sobre que Asensio nunca ha contemplado fichar por el Barça, el polémico empate entre Valencia y el Rayo y las entrevistas a Pino Zamorano y Jorge Vaquero. El programa lo cerró la sección Km. 42 con Chema Martínez.