Juanma Castaño: "Benzema contó en El Partidazo que después de cumplir 30 años fue mucho más profesional"

El Partidazo de COPE charló con un Karim Benzema muy, muy feliz. En una escala del 0 al 10, la felicidad de Benzema era de "un once de feliz", dijo el francés nada más comenzar la entrevista con Juanma Castaño, al comienzo de la edición de este lunes, poco más de una hora después de haberse proclamado oficialmente ganador del Balón de Oro 2022.

Un Benzema al que el Balón de Oro le ha llegado con 34 años, en su plena madurez futbolística: "Después de los 30 años, me he metido en la cabeza tener más ambición. Y tengo más ambición, porque el fútbol lo tengo desde pequeño. Por edad tu cuerpo, puede no estar en forma como antes". Y para rendir al máximo, Benzema explicó que cambió sobre todo su forma de entrenar: "Me entreno mucho, me quedo en casa a descansar... Y así mi cuerpo está también para jugar siempre 90', 90' y 90'".