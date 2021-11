Yunior García pide en COPE enterrar la imagen "cool" de la revolución cubana: "La gente está sufriendo"

El principal líder de la plataforma opositora cubana 'Archipiélago', Yunior García, convocante de la frustrada marcha cívica por el cambio del pasado 15 de noviembre, ha denunciado que Cuba "no es un estandarte o un símbolo, sino un lugar donde viven seres humanos que están siendo privados de sus derechos".

En sus primeras horas tras aterrizar en España huyendo de la represión del régimen, el opositor ha criticado la imagen "cool y sexy" que se ha querido vender sobre la revolución cubana. "Puede parecer muy cool irse a La Habana a pasearse en un auto antiguo con una camiseta del Che y tomarse un mojito. Pero hay que madurar un poco. La revolución acabó convertida en mercancía barato. Tanto querían escapar del capitalismo que acabaron convirtiendo su propia ideología en algo vendible, un souvenir. Pero la realidad de Cuba es mucho más compleja que una camiseta con la imagen del Che. Hay personas que están sufriendo", ha dicho este viernes en una entrevista en "Herrera en COPE".

Yunior ha aprovechado la oportunidad de salir de Cuba porque su casa "ya no era un sitio seguro". "Mi futuro estaba decidido porque no iba a poder trabajar en ningún sitio. Así que nos obligaron a tomar la decisión de irnos y ellos, al parecer, lo celebraron. Estaban seguros de que iba a pedir asilo a España pero no lo he hecho porque mi intención es regresar a Cuba", ha expresado.