Trillo, el ministro que resolvió Perejil: "Esto es más grave, han utilizado deliberadamente a mujeres y niños"

La crisis migratoria y diplomática surgida con Marruecos desde el lunes es la má grave desde el conflicto de la isla de Perejil. Haciendo memoria nos situamos en el 17 de julio de 2002. "Al alba -las seis de la mañana- y con viento de Levante..." como comenzó a narrar en rueda de prensa el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, el teniente Fernando Jordá ponía pie en tierra en el islote.

Así comenzaba la reconquista de ese pequeño islote de soberanía española que había sido invadido por militares marroquíes al mando de un amigo personal del rey Mohamed VI.

Este incidente diplomático ha sido recordado en "Herrera en COPE" por uno de los protagonistas de aquel acontecimiento ya histórico, el exministro de Defensa, Federico Trillo, que ha puntualizado la importancia de lo que está ocurriendo en estas últimas horas con aquel día de julio de hace 19 años, "las semejanzas son lo m´s importantes, ambas son acciones deliberadas, preparadas meticulosamente desde las más altas instancias del Reino de Marruecos y ambas son contra España y por la fuerza. Las diferencias no son menores, también son importantes, Perejil era un territorio de nadie, un terreno desierto y se hizo por militares, por un grupo de marines comandados por un amigo personal del Rey Mohamed VI, por tanto por militares. Ahora ha habido quebrantamiento de fronteras, invasión, puesta en peligro de nuestra ciudadanía, de nuestra gente y ha sido más grave porque se ha utilizado deliberadamente a mujeres y niños".

Por ello, el exministro afirma que "hay que recuperar las nociones básicas del Derecho Internacional, aquí ha habido una agresión ilegítima, un acto ilícito del Reino de Marruecos y se ha ofendido la unidad territorial, la unidad nacional porque Ceuta es territorio español y es una ofensa a la soberanía, es un hecho ilícito y tiene que tener respuesta adecuada dentro del Derecho Internacional, debe haber reacciones de la UE, reacciones ante Naciones Unidas, reacciones bilaterales, ante la OTAN, reacciones políticas y militares. Hay que reintegrar y reponer la situación anterior no dejando a ni uno dentro de Ceuta e imponer sanciones".

"Una acción incalificable"

Federico Trillo ha recordado que cuando tuvo que tomar la decisión para recuperar Perejil no contó con el arco parlamentario, "tuvimos muchas críticas, aunque insisto aquello era una acción militar, y las tuvimos por no actuar mucho antes. Pero había que agotar la vía diplomática para que no hubiera heridos. A la hora de presentarlo hubo rechufleta, y no no tuve el apoyo parlamentario".

Insiste el exministro de Defensa en la importancia de lo ocurrido estos dos últimos días porque incluso la embajadora de Marruecos en nuestro país ha afirmado que España se merecía esto, “la embajadora no es una embajadora cualquiera, en este caso es miembro de la familia real alauita, es pariente del rey Mohamed VI, y no es una declaración cualquiera. Por eso, hay que restablecer la ley y hay que tomar medidas como que se suspendan las ayudas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros, es de cajón de madera de pino".

¿Le parece que hubiera sido esencial la colaboración del Rey Juan Carlos? En mi caso siempre tuve el apoyo del Rey Juan Carlos I, no interfirió para nada en Perejil, pero sí estuvo. Que se resolvió correctamente lo corrobora que ha durado 20 años.

"Creo que el Rey Felipe VI está en la misma situación de su padre de ayudar, comprender y colaborar. Ese apoyo en la sombra que llega a dónde los gobiernos no pueden ni deben llegar. No sé si este Gobierno no ha contado con el Jefe del Estado, porque al principio del día, el Gobierno, parecía un poco despistado, pero al final reaccionó y fue un acierto la visita del presidente del Gobierno a Ceuta y Melilla. Ahora hay que reponer la situación, que no quede ningún inmigrante en nuestro territorio ya hay que hacerlo de forma inmediata".

El apoyo de EE.UU., clave

La inclinación de Estados Unidos hacia uno u otro lado de un conflicto siempre ha sido clave. En el conflicto España- Marruecos, también.

En el caso de Perejil, como ha recordado Federico Trillo, los Estados Unidos se pusieron de canto. "EE.UU. ha visto siempre a Marruecos como un interlocutor privilegiado, esa situación les llevó en Perejil a ponerse de canto, pero no solo a ellos, la Unión Europea no nos respaldo con contundencia y Francia se puso claramente del lado de Marruecos. Estados Unidos se puso de canto, pero luego nos ayudó a recuperar el status quo de la isla con Colin Powell. Pero cuando nos preparamos para el asalto, EE.UU. dio el aviso".

"En este caso", afirma Trillo, "Biden acaba de ratificar su amistad con Marruecos y ahí está la inteligencia del monarca alauita, de ponerse a favor de Estados Unidos en situaciones delicadas como el apoyo a Israel que necesita a monarquías a su favor. Biden ha continuado con la doctrina Trump, como no podía ser de otra forma, pero Marruecos sabe que es importante dar su apoyo a EE.UU. con el tema de Oriente Próximo".

Subraya también el exministro "el apoyo de la Comisión Europea y del señor Borrell que han sido fundamentales en este caso".