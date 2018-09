El tremendo enfado de Fidalgo por la entrevista a Buch en COPE

Tiempo de lectura: 1



La entrevista ha puesto al descubierto las fábulas imaginarias en las que los independentistas basan todo su argumentario. Sin embargo, a José María Fidalgo no le parece oportuno que COPE preste su micrófono a representantes del secesionismo catalán. "Yo Carlos, no sé por qué no te ficha TV3. A mí me repugna que un personaje como éste esté hablando un cuarto de hora en esta emisora. Con lo que vale un cuarto de hora... No entiendo nada, ¿tú de qué parte estás? Es que no lo entiendo. Darle un cuarto de hora a este mamotetro, que es un personaje absolutamente siniestro e incómodo", ha dicho el sindicalista. Herrera le ha respondido que la entrevista retrata sus argumentos, a lo que Fidalgo ha contestado que con esos argumentos "han montado la que han montado".