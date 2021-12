Tony Gratacós, en 'Herrera en COPE': "La historia realmente la escriben los que regresan"

Tony Gratacós nació en Barcelona y es licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra. Su posterior formación académica como guionista y productor en la Universidad de California Los Angeles (UCLA) le permitió adentrarse en el sector audiovisual, donde ha ocupado puestos de responsabilidad en Antena 3 TV y The Walt Disney Company. En esta multinacional norteamericana participó en el lanzamiento de Disney Channel en España y Portugal como Director de Programación y Producción. Desde ese puesto de responsabilidad fue adquiriendo una sensibilidad por el «storytelling» que le llevó a desarrollar programas y series de televisión para el canal. Esa vocación por contar historias cristalizó más tarde en la idea y producción del largometraje Ángeles S.A., con María Isabel, Anabel Alonso y Pablo Carbonell.

Su nuevo libro, se titula "Nadie lo sabe" y en él, plantea una pregunta sobre la historia española del siglo XVI, ¿y si Juan Sebastian Elcano no contó toda la verdad cuando regresó de dar la primera vuelta al mundo?. Todo rodeado de una intriga política repleta de espías, celos y odios, ambientada en la historia de la primera vuelta al mundo.

"Cuando quise escribir un libro sobre Magallanes-Elcano, empecé a documentarme y encontré tres documentos curiosos. Uno de 1524, una cédula real en la que Carlos I (V de Alemania) concedía a Juan Sebastián Elcano un permiso para entrar en Valladolid con guardaespaldas y armado. Yo, ahí, me pregunté qué miedo podía tener Elcano cuando era en esa época casi un superhéroe. La segunda cosa que me llamó la atención fue que Antonio Figaffeta (un cronista italiano que viajó en la primera vuelta al mundo y que regresó con Juan Sebastián Elcano). En sus crónicas, este hombre no mencionó en ningún momento a Elcano. La tercera fue que Elcano pidió a Carlos I, una expedición para realizar el mismo viaje. Lo normal es que hubiese sido él, pero, finalmente, fue nombrado García de Loaysa y Mendoza. Ahí realmente, me pregunté si Elcano contó toda la verdad".