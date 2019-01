El tirón de orejas de Herrera a Ciudadanos y Vox

Tiempo de lectura: 2



El tira y afloja para formar gobierno en Andalucía provocado por la enemistad entre Ciudadanos y Vox sigue poniendo en jaque la posibilidad de formar un gobierno que desbanque al PSOE después de 35 años en el poder.

En su monólogo de las 8, Carlos Herrera ha advertido del riesgo de que esto se produzca, y ha dado un tirón de orejas a ambas formaciones para que no frustren el cambio en Andalucía:

"¿Del Gobierno de Andalucía hay algo nuevo? Hay algún soterrado optimismo entre aquellos que tienen que configurarlo acerca de la posición de Vox y acerca de la posición de Ciudadanos, que no quiere saber nada de reunirse con Vox. Si, desde luego, esto no sale adelante, habrá que preguntarse muy claramente quién es el responsable. Porque ese responsable lo va a tener que pagar. Miren, los milagros normalmente no se repiten y lo que ocurrió en Andalucía en esta ocasión fue un milagro. Es que la gente del PSOE se quedó en su casa y la derecha cuando se fraccionó, miren ustedes, consiguió el objetivo de ser más que el Partido Socialista y esta gente de Podemos.

Los milagros no se repiten y, además, equivocarse no se va a perdonar. Es evidente, yo les decía antes que, a quien te ha de dar los escaños imprescindibles, les tienes que hacer algo de caso, y no meterles detrás de una cortina y decirles: “Os fastidiáis, el acuerdo es nuestro, la foto es nuestra y vosotros apoyarnos porque sí”. Tocando las narices además a gente que creo que tiene poca paciencia para que se las toquen. Y Ciudadanos actúa en este caso como si quisiera calladamente que hubiera nuevas elecciones, para gobernar con el PSOE. A veces, lo parece.

Pero, le venimos diciendo durante toda esta semana, Abascal, Vox no puede encrespar la situación con órdagos intransigentes. El miércoles, la consulta de la presidenta del Parlamento, veremos si de aquí a entonces la cosa ha evolucionado debidamente o no."

Será esta que empieza una semana clave para descubrir si ambas formaciones avanzan hacia un acuerdo y Vox vota a favor de la investidura del candidato del PP, Moreno Bonilla, como ha apuntado el propio Herrera durante la tertulia de 'Herrera en COPE'