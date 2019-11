Teodoro García Egea: "Sánchez ha perdido su referéndum personal"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha resaltado en “Herrera en COPE” los resultados obtenidos por su formación frente a los que ha conseguido el socialismo. Apunta que “lo más importante era impedir que Pedro Sánchez continuara en la Moncloa y estamos viendo que no lo va a tener fácil. Los ciudadanos han pedido una alternativa moderada representada por el PP y vamos a trabajar para poder ofrecérsela a los españoles”.

Para García Egea, “Sánchez ha perdido su referéndum personal”. El número dos del PP cree que el presidente en funciones tiene que actuar con responsabilidad después de lo que ha provocado: “convocar unas elecciones en las que pensaba que iba a obtener más representación y que lógicamente no ha conseguido. Sánchez es el bloqueo personalizado y hasta que no se vaya la política española no se va a desbloquear”.

Sobre si están abiertos a favorecer un gobierno con el PSOE y así evitar el “gobierno Frankenstein” con ERC y PNV, el secretario general del PP no ha querido dar muchas pistas de cómo actuarán. Cree que sería “muy sorprendente” que Sánchez llamara a Pablo Casado porque “ha dicho que quiere un gobierno progresista y mirar a la izquierda”. Sin embargo, insiste en que “primero tenemos que ver si toma la iniciativa”

García Egea reitera que “el arma de Sánchez ha sido dividir al centro derecha, eso hace que siga en la Moncloa”. Recuerda que “por eso propusimos la opinión de España Suma. Ahora los españoles tienen que ir viendo que la única posibilidad de ganar al PSOE es aglutinar todo el centro derecha en el PP”.

Recordamos que el Partido Popular conseguía en las elecciones del 10-N, 88 escaños, 22 más que en 28 de abril.