Tenso desencuentro entre Rosa Díez y Antonio Naranjo por culpa de Pedro Sánchez

Rosa Díez ha repasado este viernes la actualidad política de la semana a través de tres mensajes publicados por la exdiputada en su cuenta oficial de Twitter. Uno de ellos ha generado, para sorpresa de muchos oyentes, un tenso desencuentro con Antonio Naranjo.

Díez defendió en un tuit que Sánchez se ha convertido en cómplice de Otegi. C"on los bilduetarras se han hecho muchas negociaciones. Una de ellas, por ejemplo, hizo que Bildu esté presentes en la Mesa del parlamento navarro. Con los socios se negocia y los socios políticos son explícitos. Se sabe quiénes son. Los cómplices se ocultan. Lo de Sánchez con Otegi es pura complicidad. El propio Otegi contaba con quién negociaba los conocidos decretos sociales. Es una complicidad para lavar la historia de ETA y para equiparar víctimas con verdugos", ha dicho Díez.

Estas palabras han provocado la reacción de Antonio Naranjo. "Yo soy crítico con Sánchez, pero no creo que el presidente del Gobierno equipare víctimas con verdugos", ha dicho. Rosa Díez ha contestado rápidamente y ha aclarado que no ha dicho que Sánchez los equipare. "Pero sí que lava las manos y la cara a quien los equipara. ¿Otegi no es un jefe de una banda que sigue lavando la cara de los terroristas?", ha preguntado. Naranjo ha dicho, pese a todo que "por salud pública, hay comparaciones que es mejor no hacerlas". Aunque Díez se ha reiterado: "Quien blanquea a un asesino es cómplice de ello"