Tamara Falcó en 'Herrera en COPE': "Mi madre tiene aberración a la cocina"

Esta mañana, en "Herrera en COPE", hemos tenido el gusto de contar con la presencia de Tamara Falcó. Tamara, nació en Madrid en 1981 y estudió comunicación y diseño de moda. Más adelante, estudiaría un máster en 'visual merchandising', realizando sus formación en universidades prestigiosas como el Forest Lake College, el Istituto Marangoni o la Universidad de Navarra.

En 2010, tendría su propio reality show, llamado "We love Tamara" y en 2019, ganaría la cuarta edición de "MasterChef Celebrity".

La cocina es una de sus pasiones y desde el pasado mes de septiembre, tiene el título oficial de chef de la prestigiosa escuela "Le Cordon Bleu".

Pues Tamara, acaba de publicar un libro, titulado: "Las recetas de casa de mi madre". En él, homenajeará las raíces de su madre, Isabel Preysler y, además de su platos favoritos, habrá recetas filipinas muy presentes en su vida desde que era muy pequeña.

"Nunca había recopilado las recetas de mi familia y a raíz del confinamiento, se me ocurrió la idea de crear este libro. Fue difícil seleccionar los distintos platos, teníamos muchas recetas. He incluido las que no podían fallar como la tarta de chocolate de mi madre, la paella o la tarta de melocotón. De todos los platos españoles, me encantaría dar un curso para coger esa esencia".

"Cuando vienen los americanos a nuestro país, flipan. Tenemos platos sencillos que hay que saber ejecutar muy bien" ha manifestado Tamara.