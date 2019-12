La sorprendente revelación de Rajoy sobre Artur Mas: esto ocurrió durante una de sus reuniones secretas

Cataluña ocupa buena parte de su obra. "A toro pasado es fácil hablar, pero pusimos en marcha el 155 aunque parecía que ese artículo estaba de adorno en la Constitución. Cesar un gobierno que había sido elegido democráticamente, asumir la gestión de la Generalitat y disolver el Parlament fueron decisiones difíciles y sólo se tomaron como un último recurso cuando se produjeron cosas inaceptables. Lo mejor del 155 es que hoy todo el mundo sabe que la nación española tiene instrumentos para defenderse de quienes la atacan. Lo sabe todo el mundo y sobre todo los secesionistas", ha dicho Rajoy.

Además, el expresidente ha contado dos anécdotas muy relevantes. Una con Mas y otra con Puigdemont. Con el primero se reunió varias veces en secreto en su casa por petición expresa del entonces 'president'. "Me pidió discreción porque no quería que nos vieran. El sitio más discreto era mi casa", ha dicho. En una de esas reuniones le dijo algo sorpredente. "Yo le advierto de que no voy a permitirle la celebración de ningún referéndum. Y él me contesta: '¡Por supuesto que no! Además, no debes'"