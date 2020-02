Silvia Barrera, inspectora de Policía, Máster en Seguridad Tecnológica

Silvia Barrera, es inspectora de Policía y Máster en Seguridad Tecnológica y autora del libro "Nuestros hijos en la red" en donde advierte de los peligros a los que los niños y adolescentes se exponen cada día en Internet, por ello advierte de que si les damos, les compramos un móvil hay que educarles para que lo puedan utilizar con seguridad.

Una de sus frases que resumen esos peligros constantes y pone en alerta es así de clara: "Si los padres vieran lo que yo veo todos los días, NO le darían un móvil a sus hijos" porque como dice la inspectora Barrera, "de todo lo que veo, los delitos sobre menores son los más extremos. Determinados casos que a determinadas edades es muy difícil hacerlas frente. La red es de adultos y los pequeños se enfrentan a esos problemas de adultos con un móvil en la mano. El móvil es una puerta abierta a un mundo virtual que incluso tiene más peligros que el mundo físico".

Y entre esos grandes peligros están las redes sociales que pueden llevar a esos niños y adolescentes a cometer auténticas barbaridades como querer y conseguir cambiar su físico, "estamos dejando que a edades muy tempranas puedan manipular la realidad y cambiar su aspecto físico y sea valorado por terceros y que ellos piensen que solo van a tener éxito los que son guapos o dicen que son guapos o tienen buen cuerpo. Estamos dejando de lado las habilidades personales y dejamos que terceros, que no nos conocen, nos juzguen por lo guay que queremos aparentar, es una gratificación externa y nos olvidamos de hacer lo que queremos por nuestras habilidades y porque queremos hacerlo", dice la inspectora.

"No es un juego, hay gente que consigue cosas y lo primero que hace es ponerlo en internet y como tenga pocos 'me gusta' se deprimen. Esperar que gente que no nos conoce nos juzguen es muy peligroso", advierte Silvia Barrera que destaca que "en el ámbito privado todos somos vanidosos y no importa que pongamos fotos de nuestros hijos, pero está el otro extremo de padres que hacen álbumes fotográficos en Instagram o en Facebook de sus hijos, estamos vendiendo su privacidad".

Recomienda la inspectora Barrera que los padres estén muy atentos a todo lo que hacen sus hijos en las redes, que vigilen el móvil, "hay herramientas de control parental, hay guías y pautas, no es esperar a que meta la pata, ¿le dejamos solo en la calle para qué, para que le secuestren? No podemos esperar a que meta la pata, hay que enseñarles a bajarse aplicaciones que son muy útiles".