El serio toque de atención de Herrera a Rivera por Andalucía

Herrera ha advertido a Rivera de las consecuencias que esta decisión podría suponer para el partido naranja. "Ahora es el momento de no equivocarse en Andalucía. Y Ciudadanos está a un paso de hacerlo porque está en la obsesión de hacer presidente a Juan Marín. Si es necesario, con el apoyo del PSOE y con la abstención de Podemos", ha comenzado el comunicador. Después, se ha dirigido directamente al líder de Ciudadanos: "Rivera, eso no es el cambio. Es mantener el régimen a medias. Y es lo que no quiere la mayoría. ¿Me estás dando a entender que propones que los socialistas tutelen el cambio en Andalucía? Pero qué broma es ésta. Rivera puede alegar que el PP es una partido corrupto, pero en Andalucía el partido corrupto es el PSOE. El PSOE que ellos, por cierto, mantuvieron. Y si no hay cambio en Andalucía por culpa de Rivera, que es un pésimo estratega, Ciudadanos lo va a pagar caro. Particularmente muy caro".

Poco después, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha manifestado que mantienen su intención de hacer presidente a Marín. Villegas ha dejado claro que en esa popuesta de gobierno no hay lugar para el PSOE y ha pedido a este partido que se abstengan de "bloquear ese futuro gobierno de cambio”. En este sentido ha pedido tanto a PSOE como PP que actúen “con responsailidad” ya que de lo contrario “le están dando al llave a otras formaciones" ya que ese cambio debe de ir liderado "desde el centro y no desde los extremos".