La seria advertencia de Herrera al independentismo catalán a las puertas de la Diada

En su monólogo de este martes, Carlos Herrera ha lanzado una clara advertencia al independentismo. "En Cataluña se acerca el 11-S, el día de la Diada. La Diada sólo está protagonizada ya por el independentismo. Ya no es una fiesta regional, como lo fue en algún momento. Es una fiesta solo del independentismo. Coincide este año con que Quim Torra ya tiene fecha para su juicio por desobediencia por no retirar los lazos amarillos de las fachadas de los edificios públicos. Con tal de hacerse la víctima esto le iría muy bien...", ha comenzado Herrera.

A continuación, ha señalado: "Todos estos que están diciendo en Cataluña que lo volverán a hacer, que proclamarán la república... ¿estos saben que van a acabar en la cárcel? ¿No tienen bastante con ver lo que les ha pasado a los otros compañeros, que han acabado en la prisión? El Supremo puede evitar una sentencia condenatoria y decir que son inocentes. Sí, sí, y que yo soy obispo. Si eso pasara - y esto no es presionar a nadie del Supremo - sería la mejor manera de que el TS dijera a los independentistas que ya pueden declarar la independencia porque tienes mi aval. Por lo tanto, esto no va a pasar.Estos saben que van a acabar en la cárcel. A veces estos héroes absurdos no tienen reparo en nada... Cada uno se busca lo que se merece.