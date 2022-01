Seguridad en los juguetes: la diferencia entre 'Conformidad Europea' y 'China Export' es clave

Una de las grandes preocupaciones de los padres cuando llegan estos primeros días de cada año es que los Reyes Magos cumplan los deseos de sus hijos, que les dejen en los zapatos la madrugada del 5 al 6 de enero, aquel juguete tan deseado por los pequeños.

Sus majestades de Oriente suelen ser muy generosos con todos los niños que han sido buenos durante el año: con los que han hecho caso a sus papás y les han obedecido, con los que se han desayunado, comido y cenado todo (aunque no les gustara mucho), con los que estudian y sacan muy buenas notas, con los que ayudan en casa, con los que son buenos amigos y mejores hermanos. Pero para los papás la preocupación al llegar esta fecha tan señalada, el 6 de enero, la Epifanía del Señor, es que los juguetes sean además seguros, especialmente para los más pequeños.

Y, ¿cómo sabemos que un juguete es seguro, que no lleva piezas pequeñas que se puedan quitar fácilmente, que no está fabricado con plásticos que contienen ftalatos peligrosos si se chupa, que las pilas no se pueden quitar con un simple movimiento? En 'Herrera en COPE',María Ángeles Miranda, auditora de Seguridad Infantil, ha dado las claves. La principal, la que nos dice que un juguete es completamente seguro es aquella que "teniendo en cuenta el comportamiento de un niño, el juguete no supone un riesgo ni para él ni para otras personas".

Los juguetes fabricados en Europa son muy seguros

¿Cuántos controles pasan los juguetes?¿Puedo estar tranquilo mientras mi hijo juega con el camión, la muñeca, el patinete...? La experta en seguridad infantil lanza este mensaje de tranquilidad: los juguetes "pasan muchos controles. La legislación europea es muy exigente y rigurosa con los juguetes y los fabricantes de juguetes los siguen a rajatabla".

Lo que nos advierte María Ángeles Miranda es que estemos muy pendientes de la marca que debe aparecer en el juguete y que nos indica si ha sido fabricado en la Unión Europea o viene del exterior, la mayoría de China. Los juguetes deben llevar la marca CE ( Conformidad Europea) que se puede confundir por su semejanza con la marca CE (China Export) que nos indica que es una exportación de China. Ambos símbolos son legales, la diferencia entre una marca y otra son escasos milímetros, son milímetros de diferencia entre las letras, y hay que tenerlo en cuenta porque los Reyes Magos son mayores y a veces, se equivocan".

Muy importante también es inspeccionar la caja del juguete, "la caja ya nos da pistas de si ese juguete es seguro, si el fabricante ha seguido la normativa de la Unión Europea que tiene una legislación muy rigurosa en cuanto a la seguridad", insiste la experta que subraya que "hay que tener presente la edad del niño, con tres años no se puede regalar a un niño un Scalextric porque le puede dañar".

Los juguetes a pilas, con piezas pequeñas, los que contienen imanes, los que son de plásticos con ftalatos, ¿debemos tener especial cuidado? "Con todos los plásticos hay que tener mucho cuidado, los juguetes hoy deben estar libres de ftalatos, normalmente los juguetes de Conformidad Europea no los tienen. Las pilas van en compartimentos que son muy difíciles de sacar con las normas de la Unión, pero hay otros productos, otros objetos como las luces navideñas que sí presentan estos peligros".