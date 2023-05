Santiago Requejo, autor de 'Votemos': ''Parte del estigma a la salud mental se debe a la falta de referentes''

¿Alguna vez ha visto a una persona ser discriminada por padecer un problema de salud mental? Cada vez más, la sociedad se va concienciando de esta realidad y la cultura es un magnífico altavoz.

Hoy ha visitado ''Herrera en COPE'' el director de cine Santiago Requejo. En 2021 estrenó su corto ''Votemos''. Trata de una junta de vecinos que debe decidir si la nueva inquilina, con un problema de salud mental, se une o no a la comunidad. Una trama basada en hechos reales. ''Un amigo psiquiatra me contó que una paciente sufrió esa situación: el propietario se hechó para atrás en el último momento antes de firmar'', explica Requejo. Y es que, las personas con problemas de salud mental que no pueden acceder a una vivienda, es un problema vigente.

Es una pescadilla que se muerde la cola: ''Tenemos el estigma hacia la salud mental de la sociedad, pero también está el autoestigma de los afectados porque no es una enfermedad visible, y por ello genera miedo'', explica el cineasta. Ve importante que poco a poco, los afectados cuenten su situación, salgan del armario para que caigan los prejuicios.

''Votamos'' ha pasado por varios festivales nacionales, fue nominado a los Goya y preselecionado a los Oscar. Sin embargo, el verdadero éxito está en la ayuda y visibilidad que da. En una ocasión, tras presentar el corto en un pueblo de País Vasco, cuatro personas con enfermedades mentales le saludaron: ''habían recorrido cien kilómetros para agradecerme el trabajo del corto'', recuerda Santiago.

Ahora llega a los teatros de Argentina de la mano de Adrián Suar. Es actor argentino, un referente del cine de su país y le ofreció hacer la adaptación. Se ha unido a la conversación entre él y Alberto Herrera. ''Me llamó la atención la honestidad y talento del corto, cómo en seguida uno entra en la historia, estás en la junta de vecinos'', explica Suar.