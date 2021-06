Ruiz Escudero, sobre las decisiones tomadas por Sanidad: "Recurriremos, van contra la evolución pandémica"

Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad en funciones de la Comunidad de Madrid ha atendido esta mañana a Carlos Herrera para expresarle su malestar y su indignación por las medidas comunicadas desde el Consejo Interterritorial, que según comenta son "contrarias a la situación epidemiológica actual", al mismo tiempo que destaca la falta de consenso entre territorios a la hora de tomar dichas medidas.

El encargado del área de salud del gobierno madrileño dice no entender estas diferencias, recordando que "cuando decae el Estado de Alarma y nos dejan a las CCAA la responsabilidad de la toma de decisiones sobre qué medidas queríamos tomar para contener la pandemia , nosotros tuvimos que pedir la ratificación a los tribunales superiores de justicia de cada CCAA de esas medidas, por lo que no solo no nos dieron el paraguas legislativo y juridico para tomar estas decisiones, si no que además tuvimos que pedir la ratificación por la justicia".

Sobre las medidas del Consejo Interterritorial, Ruiz Escudero ha hablado largo y tendido, comentando que "para nosotros sería un retroceso importantísimo porque sería suspender ahora mismo la actividad en interior de hostelería, supondría reducir los aforos en lugares de culto, bodas y centros comerciales, hacer un cierre perimetral en Madrid que siempre ha favorecido el aumento de los contagios en nuestra región...".

Según sus palabras, "esta serie de medidas van absolutamente en contra de las decisiones que se han tomado desde el Gobierno de la Comunidad y la Consejería de Sanidad que ahora mismo nos están permitiendo tener un descenso importante en cuanto a la incidencia y a los hospitalizados y sobre todo en una situación de control".

Además, el consejero de Sanidad ha criticado estas medidas por su falta de sentido, afirmando que "es algo tan elemental y técnicamente de tal pobreza, porque se están utilizando unos criterios de septiembre del año pasado que no cuentan algo que es esencial que es el número de inmunizados. Evidentemente el comportamiento de la incidencia acumulada no es lo mismo si el número de huéspedes donde puede hospedarse el virus es menor, es algo tan elemental y tan sencillo... Y sobre todo porque, los más vulnerables, que son los que más tensión generan al sistema sanitario, están casi todos vacunados. Desde el punto de vista jurídico es muy difícil de entender, pero desde el técnico es casi sonrojante lo que ayer aprobó una parte del Consejo Interterritorial", sentencia.

Por todo ello, Escudero ya ha notificado que "recurriremos a los tribunales como ya lo hicimos en el pasado", criticando la decisión del Consejo Interterritorial por su falta de consenso, ya que según comenta "el valor de las decisiones se produce si es por unanimidad o bajo el Estado de Alarma, pero consideramos que no la hay si varias Comunidades votamos en contra de esa decisión. Es casi el 60% de la población de España, por lo que hace aún más rocambolesca esta decisión. Nuestros servicios jurídicos ya están esperando a que nos comuniquen esa decisión para actuar con la justicia".

Ruiz Escudero entiende que la pauta marcada es "una decisión que va en contra de la evolución de la pandemia y sobre todo, del control y seguridad de la misma".

Cuestionado también por el posible descenso en el uso de las mascarillas, Escudero comenta que "si continuamos en este escenario de aumento de número de inmunizados, vacunados y la tendencia sigue descendiendo logicamente las decisiones deben de ser de más apertura", aunque opina que "en cuanto a las mascarillas, se debería tomar una decisión global en toda España, empezando con ir eliminando su uso en el exterior".

Por último, el encargado de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha comentado que "la fatiga pandémica es una realidad y el escenario es muy favorable", pero que las medidas de apertura "se irán tomando y repasando semanalmente".