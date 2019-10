La rotunda respuesta de Herrera a Irene Montero tras señalar públicamente a la propietaria de un piso

En su monólogo de este martes, Carlos Herrera ha lanzado un claro mensaje a Irene Montero tras "este abuso de poder". "Ojo también con la nueva estrategia de Podemos, que es señalar públicamente a los propietarios para obligarles a negociar el precio del alquiler. Ojo con eso. Irene Montero, Ione Belarra, Rafa Mayoral han colgado vídeos en las redes sociales que mandan un mensaje público a una propietaria privada en Barcelona para que no suba el alquiler a una familia que vive ahí. Es una familia a la que le venció el contrato, que lleva 13 años, creo, pagando 1.000 euros. Y ahora la propietaria les dice, en adecuación de este tiempo, "quiero subir a 1.300". La familia dice: "Yo no puedo pagar 300 más y, además, llevo muchos años en esta casa, quiero seguir quedándome". Pues los podemitas han visto la ocasión para esto. ¿Cómo es posible que esta indecente, que esta cuadrilla de irresponsables señale a una persona con nombre y apellidos, diciéndole a cuánto tiene que poner el alquiler de su piso siguiendo escrupulosamente los pasos de la ley, por cierto, a una familia? ¿Cómo es posible ese abuso de poder aprovechando preponderancia mediática para presionar a una ciudadana? Escúcheme matrimonio feliz: ¿Por qué no os lleváis a la familia al chalet de Galapagar, qué tenéis muchas habitaciones libres? Allí hay sitio, mientras no encuentren alquiler a Galapagar. Pero vamos, a estos y a todos los que haga falta, ¿o es que la solidaridad llega hasta lo que llega? Cuentistas", ha señalado el comunicador.