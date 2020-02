Rosa Díez: "El virus político que sufre España se llama Sánchez"

Rosa Díez asegura que Pedro Sánchez siente "una atracción fatal" por todo tipo de delincuentes, sean nacionales o extranjeros. En su repaso a la semana en tres tuits, la exdiputada sostiene que el gobierno socialista tiene una fascinación "por el nacionalismo y la apropiación de las palabras positivas". "Llamar progresistas a los sediciosos - que son golpistas condenados por los tribunales - a terroristas como Otegui o a la derecha más carca es una apropiación indebida. Es una forma de pervertir el lenguaje. Tiene que ver con la mentira que adorna siempre este Gobierno y esa atracción fatal que siente Sánchez siempre ante todo tipo de delincuentes", ha dicho. En este sentido, Díez ha señalado que "el proceso sedicioso" sigue en marcha en Cataluña y que la estrategia del Gobierno es "blanquear a los delincuentes".

Por esto mismo, Díez ha aprovechado la noticia de la cancelación del Mobile por la amenaza del coronavirus para asegurar que el virus político que sufre España se llama Sánchez. La exlíder de UPyD cree que el gobierno que él lidera "no miente más porque no tiene más tiempo" y pide preguntar a Sánchez qué es Maduro para ellos. "Están con Maduro, que es un dictador. Y no está con Guaidó, que tiene el respaldo internacional", ha dicho.