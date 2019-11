Rosa Díez, tras la sentencia de los ERE: "El PSOE es culpable y 'El País' ha sido cómplice"

Rosa Díez no ha dudado en hablar claro tras la publicación de la sentencia de los ERE fraudulentos, que ha condenado a una generación que lo fue todo en el PSOE. La exdiputada de UPyD asegura que el partido de Sánchez ha intentado sin éxito que no le salpicara la condena. "No solo les incumbe, sino que Andalucía ha sido históricamente el granero de votos del PSOE. Los socialistas ganaban en España si ganaban en Andalucía. Meter dinero de todos los españoles para financiar esa maquinaria de captación de votos es lucrarse", ha dicho. Y ha subrayado que las personas condenadas "no sólo han sido dirigentes del PSOE de Andalucía, sino también del PSOE nacional". Además, ha criticado que la sentencia de los ERE se haya conocido después de las elecciones del 10-N porque el ciudadano ha acudido a las urnas "sin conocer toda la verdad".

Díez también ha criticado el papel adoptado por el diario "El País" en su cobertura de los ERE. "Este diario tardó meses en hablar sobre este escándalo. Y, tras la sentencia, ha hecho un editorial señalando que esto de Andalucía era "un sistema heterodoxo de agilización de pagos". ¡El nombre del PSOE no aparece ni una sola vez en ese editorial!", asegura Díez. Para ella, en el caso de los ERE hay culpables y hay cómplices. "Y 'El País' ha sido cómplice", ha dicho.