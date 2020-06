Rosa Díez: "¿Qué puede salir bien teniendo a un presidente que se comporta como un psicópata?"

Rosa Díez cree que Sánchez actúa como un enfermo y un psicópata cuando grita en el Congreso "¡Viva el 8-M!" tras haberse permitido la manifestación en plena propagación del coronavirus. En su sección semanal en "Herrera en COPE", la exdiputada critica que el Gobierno ha conseguido "que mueran en soledad hombres y mujeres" y encima "alardeen de ello". "Cuando Sánchez asegura que Illa y Simón han dicho siempre la verdad, los medios deberían haber puesto todas sus mentiras en bucle. En España se dicen tantas mentiras que a la gente no le da tiempo a discernir lo verdadero de lo falso", ha dicho Díez.

La exdiputada también critica que el Gobierno no muestre la cifra real de fallecidos por coronavirus. "La práctica de borrar los muertos ya la conocemos. Se borra a los muertos para no asumir la responsabilidad. Ya lo vimos en el País Vasco. No hablar de ellos, hacerles desaparecer... Es lo que hace Sánchez. Y eso es una infamia y una canallada", ha dicho.

Díez también se ha referido al polémico vídeo de Irene Montero en el que el día después del 8-M reconocía que había abido menos asistencia a la manifestación por miedo al coronavirus. La exlíder de UPyD cree que las responsabilidades políticas se dirimirán en las urnas pero también apuesta por responsabilidades penales. "Los jueces son los últimos escudos de la democracia y confío en ellos. Un juez no actúa si nadie le presenta una denuncia. Políticamente es una canallada que el Gobierno supiera de los riesgos y permitiera las concentraciones", ha dicho.