Rosa Díez, a Herrera: "Sánchez debe ser juzgado política y penalmente"

Rosa Díez cree que Pedro Sánchez debe ser juzgado "política y penalmente" porque encabeza un Gobierno "que no sabe lo que es la decencia democrática". En su intervención semanal en "Herrera en COPE", la exdiputada ha señalado que el presidente "no tiene escrúpulos, no tiene sentido del honor, no tiene palabra y miente siempre que habla". "Un dirigente político que miente tendrá que ser juzgado por sus mentiras porque prometió a la gente justo lo contrario de lo que está haciendo. Pidió el voto para endurecer el Código Penal y ahora va a suavizarlo para hacer una amnistía", ha considerado en relación a la propuesta del Gobierno de rebajar las condenas por este tipo de delitos.

Díez tampoco entiende cómo es posible que los eurodiputados socialistas hayan votado en contra de investigar los 379 crímenes de ETA sin resolver. "Lo hacen con un argumento tan bochornoso como que ETA ya no existe. Los crímenes sin juzgar existen y el derecho a la Justicia de las víctimas sí existe".

Sobre los pactos del PSOE navarro con Bildu, Díez subraya que no es un caso de indisciplina interna sino que es el PSOE en su conjunto quien "escribe esta historia de infamia e indignidad". "Sánchez ensucia hasta lo más profundo en su honor como consecuencia de los pactos que negó que iba a firmar. Si nos acostumbramos a tanta infamia y nos termina por parecer normal, estamos perdidos", ha concluido.