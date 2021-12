Roberto Gilabert, en 'Herrera en COPE': "Está cambiando el que el papel del actor extranjero sea limitado"

Roberto Gilabert Cuenca, es un joven de Castellón que se ha convertido en una gran estrella del cine asiático chino. El detonante fue una lesión que le empujaría a viajar hasta China para estudiar artes marciales. Con 21 años, un golpe en la columna vertebral durante un combate le dejó en una silla de ruedas y sin poder andar. Tras cinco años sometido a un duro entrenamiento, decidió que quería marcharse a este país para estudiar y aprender artes marciales.

Sobre su inicio en las artes marciales ha manifestado: "Las artes marciales siempre han sido una tradición familiar, con 5 años me regalaron el primer kimono y comencé a hacer Judo. Más adelante, con 13 años, empecé a especializarme en el Kung Fu chino y ya, con 21, sufrí una lesión importante que me dejó el disco vertebral fastidiado".

Su pasión por ser actor comenzó pronto: "A mi familia no le gustaba que fuese actor ya que no estaba muy bien considerado y empecé a actuar en la sombra. Al operarme, me comunicaron que las artes marciales no serían compatibles con mi nueva vida. Pude recuperarme y vi que tenía una segunda oportunidad, entonces, decidí volver a ello, a lo grande y a lo que había soñado".

"Conocí a Jackie Chan en persona, siempre lo he admirado y había soñado con conocerle y verle en directo. Aquel día, tenía mi currículum y mi foto en su mano y todo salió bien. Pude trabajar con él".