Rivera: "A mí también se me quitan las ganas de coger un taxi"

Tiempo de lectura: 2



Este martes, Albert Rivera ha contado en 'Herrera en COPE' cómo vivió los momentos de tensión con los taxistas en Atocha. "Yo suelo salir siempre de la estación y coger un taxi, pero ahora reconozco que se me quitan las ganas. Si te amenazan, es normal pensar en hacer lo que hacen otros usuarios", ha dicho Rivera. Para él, estamos en momentos de cambio y todos los sectores han de "readaptarse". "Es la evolución. Ayer me gritaron 'moderno' como insulto. Pues 'modernidad' es evolucionar. Estamos en tiempos cambiantes", ha dicho.

En todo caso, Rivera cree que la presión y los insultos sólo proceden de una minoría que hace ruido "y son agresivos". "Cada vez que hacen una huelga salvaje, menos gente usa el taxi y se dan de alta en otras plataformas", ha advertido. Para Rivera, "la libertad es poder elegir si quieres en taxi, en VTC, en transporte público o andando". "Yo soy de esos raros de España que me gusta elegir cómo me muevo y los que creen que en pleno siglo XXI no hay que prohibir actividades económicas, sino regularlas", ha dicho.

Rivera sí reconoce que los taxistas pueden sentirse desamparados ante un gobierno "que está mirando hacia otro lado". "No les está atendiendo. Lo que no puede ser es que esto sea la selva y cada uno negocie en su comunidad o su ayuntamiento”, ha dicho.

Por último, Rivera ha defendido su reunión de ayer con los consejeros de Ciudadanos del nuevo gobierno andaluz y desoye a aquellos que le dicen que no fue elegante reunirse sólo con una parte de la Junta. "Es el colmo que no pueda reunirme con los consejeros de Ciudadanos en Andalucía. Yo deseé suerte a todos ellos y también a los del PP. Yo veo muchos nervios tras un acto muy positivo como fue echar al PSOE tras 40 años de gobierno socialista. Yo no veo yo la cosa tan extraña en reunirte con mis compañeros y dar una rueda de prensa", se ha defendido ante las preguntas de Herrera.