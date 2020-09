Rivera advierte a Arrimadas en COPE: "Sánchez y su banda no son de fiar"

El expresidente de Ciudadanos Albert Rivera ha advertido a Inés Arrimadas de que "Sánchez y su banda no son de fiar". En una entrevista este jueves en "Herrera en COPE", el abogado ha dejado claro que él no va a "tutelar lo que haga Ciudadanos" pero tampoco va a dejar de opinar, por lo que sostiene que la actual "estrategia de Sánchez es seguir pactando con Podemos, Bildu y los independentistas". Sobre los acuerdos adoptados por Arrimadas con Sánchez en estos últimos meses para hacer frente a la crisis sanitaria y el posible apoyo a los Presupuestos del Ejecutivo, Rivera se ha limitado a recordar que ha sido Sánchez quien "ha elegido a su entorno, quien ha dividido los españoles y quien ha desenterrado a Franco".

En su libro "Un ciudadano libre", el expresidente de Ciudadanos también explica por qué no peleó un posible acuerdo con Sánchez para lograr un Gobierno y evitar la repetición de elecciones en 2019. "Sánchez me dijo que iba a pactar con Podemos y que no iba a romper con los nacionalistas en Navarra o Cataluña", ha desvelado. Rivera lamenta que triunfara la estrategia de Moncloa de 'condenarlo' como el culpable de la repetición de las elecciones y que Sánchez siga siendo presidente del Gobierno "a cualquier precio". "Él, en términos políticos, triunfó. Aunque no para el bien de España", ha dicho.