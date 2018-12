El rifirrafe de Inocencio Arias con Juan Marín a cuenta de Vox

Tiempo de lectura: 1



En el turno de preguntas, 'Chencho' Arias le ha explicado a Marín las diferencias en su postura cuando negocia con Podemos que cuando lo hace con los de Abascal. Primero, como andaluz, le deseo éxito cuando formen Gobierno. Si lo forman, que me imagino que sí. Andalucía necesita los cambios que haya que hacer y que no vacilen en hacerlos", le ha empezado diciendo el tertuliano. "Pero veo en ustedes unos remilgos enormes a la hora de tratar con Vox, mientras que con Podemos se trata con luz y taquígrafos. Con Vox hay que mantener las distancias porque parece contaminante. ¿Por qué los de Abascal son un partido fascista con los que hay que hablar pero muy poco y a escondidas pero Podemos no es fascista y se puede hablar a tumba abierta?", le ha preguntado el tertuliano.

Juan Marín le ha contestado que él ha hablado con todos los partidos. "Yo creo que está usted es un error. Yo siempre he dicho que siempre respeto la voluntad de las urnas y no califico a nadie. A mí, Podemos me ha puesto a la derecha y el PP, a la izquierda. Esto va de respetar lo que deciden los andaluces. Ahora hay cinco formaciones políticas con representación parlamentaria y yo he hablado con las cinco. Yo no sé cómo se reunieron Moreno y Bonillas. Yo he hablado con Serrano, con Podemos y con el PP", ha dicho.

A renglón seguido, Inocencio Arias le ha señalado que existe una clara percepción entre los andaluces de que Ciudadanos mantiene una postura distante con Vox. En este sentido, Juan Marín ha insistido en que esa negociación con la formación de Abascal se ha producido y que ha sido él quien ha descolgado el teléfono.