Reyes Maroto, en "Herrera en COPE": "Es legítimo que Sánchez tome las decisiones mejores para España"

Este lunes los nuevos ministros nombrados por Pedro Sánchez el pasado sábado en la remodelación del Gobierno van a tomar posesión de sus carteras. Actos en los que van a estar presentes no solo los salientes entregando el testigo a los entrantes, sino también asistirán a algunas de esas tomas de posesión los ministros que siguen como la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Cambios en el Ejecutivo que persiguen como ha asegurado en "Herrera en COPE" la ministra Reyes Maroto, "dar un nuevo impulso para consolidar la recuperación económica y social. Hemos superado lo más duro de la pandemia y ahora hay que abordar esta nueva etapa con ilusión y esperanza. El mandato que tienen los que se incorporan, los nuevos perfiles que se incorporan y que tenemos los que seguimos es dejar atrás la pandemia y conseguir la recuperación económica y social".

Pero, ¿no se podía abordar esa recuperación con los ministros que estaban? preguntaba Pilar García Muñiz a la titular de Industria que respondía asegurando que lo que ha hecho Pedro Sánchez "es una decisión que el presidente ha tomado totalmente legítima, creo que es un momento muy importante para dar este nuevo impulso y con mucha ilusión los que continuamos con ese mandato de refuerzo porque la pandemia deja heridas muy importantes y tenemos que seguir trabajando para no dejar a nadie atrás. Es muy legítimo que el presidente tome las decisiones que considere mejores para España".

Reyes Maroto que ha esquivado contestar a cuándo conoció los cambios en el seno del Gobierno, ha preferido "ser cauta, cada uno debe saber cuándo sigue o cuando debe dar un paso atrás. Los salientes han hecho un gran esfuerzo por sacar adelante este país. Lo importante no es estar solo en primera línea sino trabajar por nuestro país, la sociedad española lo ha hecho, el tejido empresarial lo ha hecho, cada etapa de la pandemia ha sido muy dura y no se trata tanto de cómo nos enteramos sino de lo que supone esta nueva etapa y la ilusión con la que la afrontamos todos. Hay un reto que hace que cada día nos levantemos para hacerlo mejor en lo económico y en lo social y en la igualdad de género que se refuerza con más mujeres. El espíritu del Gobierno es ese, estando en primera línea o remando desde otro puesto, es sacar adelante este proyecto país tan ilusionante en el que los fondos europeos van a ser una oportunidad ".

Sobre por qué solo los cambios han afectado a los miembros del Gobierno que pertenecen al Partido Socialista, Reyes Maroto no ha querido entrar si Pedro Sánchez no puede tocar a los ministros de Podemos y asegura que "el presidente ha tomado la decisión en cuanto a una parte de la coalición que es el Partido Socialista, entiendo que en las conversaciones que ha tenido con la otra parte de Unidas Podemos ha llevado a que sea solo el PSOE el que se refuerce, pero ha sido una decisión del presidente y nosotros lo respetamos".

Sobre si se ve pilotando el Partido Socialista de Madrid, Reyes Maroto afirma que está a disposición de Sánchez, "siempre he dicho que estoy a disposición del presidente y del Partido Socialista de Madrid, ahora mismo estoy muy centrada en el proyecto político que el presidente me ha encomendadno y mi Ministerio es muy importante para reactivar la economía y es un reto muy importante en el que estoy centrada con el respaldo importante del presidente".

"Hasta 2022 no vamos a recuperar los niveles de turismo" anteriores a la pandemia

La titular de Turismo espera que vayamos recuperando el turismo sobre todo de las islas británicas con el certificado digital y ha rechazado los argumentos de Francia y Alemia para recomendar a sus ciudadanos que no viajen a España por la alta incidencia.

La ministra Reyes Maroto confía mucho en el certificado-pasaporte digital y en el nivel de vacunación que cada día avanza a un gran ritmo. "Somos un destino internacional, somos prudentes y creemos que vamos a recuperar la mitad de los turistas que tuvimos en 2019, mantenemos la previsión porque la evolución de la vacunación en la UE va al nivel adecuado, los británicos va a ser un volumen de turistas muy adecuado, no hay restricciones a viajes ni cuarentenas que son los elementos que conseguimos sutituir por el certificado digital, pero hasta 2022 no vamos a recuperar los niveles de turismo. Hay que avanzar en la vacunación".

"Estamos liderando la vacunación en Europa, hemos superado a Estados Unidos" ha recalcado la ministra de Industria y Turismo que ha remarcado que la titular de Sanidad, "la ministra Darias dará cuenta de todo lo que estamos haciendo en España para combatir la pandemia".

Asegura Reyes Maroto que el resto de países sí nos están comprando ese argumento y afirma que la decisión de no tener que llevar mascarilla en el exterior no se ha tomado de manera precipitada "estamos hablando de retirar la mascarilla siempre que podamos mantener la distancia de seguridad y los que practicamos el uso de la mascarilla la llevamos siempre y ya sabemos cuándo tenemos que llevarla y cuándo no y la población está familiarizada con su uso".

Sobre la recuperación del sector del turimos, la ministra es optimista y afirma que además de mantenerse los ERTE, muchos de esos puestos de trabajo se están recuperando.

