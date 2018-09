Revista de prensa de este lunes, 10 de septiembre

Tiempo de lectura: 1



Se puede leer en "El Periódico de Cataluña" que el jefe del gobierno pide que el éxito de la moción de censura se traduzca en las urnas. Algún periódico le recuerda hoy a Sánchez que, para que eso sea así, hay que convocar elecciones y le baja a la realidad de las encuestas. Lo hace gad 3 para ABC con una encuesta que tiene dos datos. Uno que el PP de Pablo Casado empataría a escaños con un PSOE de Sánchez que de momento, no rentabiliza esos primeros cien días en el poder. Y después, que lo de elecciones ya empieza a ser un clamor. 7 de cada diez encuestados que abra las urnas, pero como dice el editorial “no parece que tenga intención de escuchaa los españoles. Sánchez prefiere que solo se oiga su monólogo buenista pero ineficaz. Luis Ventoso escribe que hay que reconocer que al presidente vocación y moral no le faltan. Su gobierno es la feria de las rectificaciones y a pesar de la incansable campaña de propaganda su gobierno no cuaja. En "El Mundo", John Muller escribe que la visita del comisario Moscovici que pide un primer papel de los presupuestos para el 15 de octubre, ha sido un palo para este gobierno más ocupado en saltarse las reglas de juego que de cumplirlas. Y añade que el discurso de que Sánchez tiene la culpa de que la economía empeore ha entrado como un cuchillo caliente en la mantequilla de la opinión pública.