Revista de prensa del viernes, 7 de septiembre

ABC dice que para el gobierno es “imposible asumir las exigencias económicas y fiscales de Podemos, no sólo no pasarían el corte de Bruselas, sino que condenaría a España a una nueva crisis". Los periódicos explican que entre lo acordado hay medidas que probablemente conciten consenso como rebajar la cuota de los autónomos o el Iva de los productos de primera necesidad, pero chocan con la exigencia de reducción del déficit. Vicente Lozano titula hoy su artículo en "El Mundo": “ojo al paro, que está el PSOE”. Si para todo lo que quieren hacer hace falta subir impuestos, las dudas crean una gran inseguridad. Nadie sabe como será la fiscalidad del PSOE. ¿Será verdad lo del 15% de sociedades? ¿Habrá impuesto a las transacciones financieras? ¿Y a las tecnológicas? ¿Se endurecerá la tributación de las sicavs? ¿Seguirán teniendo deducciones los planes de pensiones?. Muchas dudas que afectan a quienes toman decisiones de inversión y arriesgan su capital en negocios que no lo olvidemos, son los que crean empleo. "El País" dice que “PSOE y Podemos comparten música, ahora hay que ponerle letra a la partitura” y añade que “este gobierno necesita los 17 diputados de Esquerra y el PDCAt. Si no se rebaja la crispación le va a ser difícil aguantar. Para "la Razón", las cuentas de Sánchez son cuentos.