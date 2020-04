El repaso de Herrera a Yolanda Díaz por hablar a los españoles "como adolescentes mentales"

Herrera ha criticado a la ministra de Trabajo Yolanda Díaz por su forma infantil de dar los datos del paro y cómo intentaba explicar a los periodistas, según ella, que los acogidos a un ERTE no son desempleados. "Esta situación loa tiene que pilotar un Gobierno que está convencido de que puede hablar a los españoles como adolescentes mentales. Yo no soy quién pero le aconsejaría a la ministra de Trabajo que borrara un poco la sonrisa que sobra en estos momentos con diez mil muertos y casi un millón de nuevos parados", ha dicho.

La ministra de Trabajo dijo lo siguiente durante su comparecencia: "Observo que hay mucha dificultad en el entendimiento de qué son ERTEs. Voy a intentar explicarlo. Los ERTEs no son parados. Los hemos hecho para no destruir empleo. Es una especie de dique para no destruir empleo. A ver si soy capaz de explicarlo porque luego muchos periodistas lo preguntan. Yo creo que los niños y las niñas van a saber ya muy bien qué es un ERTE", dijo. Una respuesta que para Herrera es bastante similar a un "doble tirabuzón".

Herrera ha recordado este viernes a Yolanda Díaz que los ERTEs no los ha inventado este Gobierno. "Los rescató Fátima Báñez en la denostada reforma laboral de 2012. Si Yolanda Díaz, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y todos los que han vociferando contra ella se la hubieran cargado, ahora no tendrían ERTEs. Medallas en el pecho, las justas", ha recordado.