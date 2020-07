El repaso de Herrera a Sánchez por su asuencia en la misa de homenaje a las víctimas: "Desprecia"

Herrera se ha referido a la misa que ha tenido lugar este lunes en la Catedral de la Almudena de Madrid en homenaje a las víctimas del coronavirus en nuestro país. Herrera ha querido analizar el papel que Sánchez ha jugado en este acto, al que no ha acudido y en su lugar ha enviado a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo: "Ayer se celebró una misa por el coronavirus. Por cierto, con la ausencia de Pedro Sánchez, algo que le pega totalmente a un tipo como este. Sánchez justificó su ausencia con una reunión en Portugal, pero eso era a las tres de la tarde, a la hora de la misa no tenía nada que hacer. ¿Para qué tiene el Falcón? Eso sí, mandó a Carmen Calvo que se encarga de estas cosas. Sánchez no se ha querido mezclar porque no quiere relacionarse con las víctimas y también desprecia a los Reyes. Sánchez es así. El presidente del Gobierno del España, le guste o no le guste, tiene que estar en esos sitios, y no haciéndolo retrata perfectamente la estructura que ha marcado el Gobierno en lo moral y en lo político".