La 'receta' de Herrera a Irene Montero por pedir una salida antifascista al coronavirus: "De verdad, Irene..."

En su monólogo de este lunes, Carlos Herrera ha rebatido las palabras de Montero. "Una de las ministras del 8-M infeccioso reapareció ayer para pedir una salida antifascista a la crisis del coronavirus. No se lo pierdan. ¡Una salida antisfascista a la crisis del coronavirus!", ha comenzado diciendo el comunicador. Después, le ha dado un consejo rápido y certero: "De verdad Irene, resetéate. Ponte al día".

Herrera cree que el Gobierno "ha recibido un profundo baño de realidad" con la crisis del coronavirus. "En España, el riesgo no es el fascismo, es una enfermedad que se lleva cada día centenares de vidas por delante. Centenares. Hay miles y miles de personas que han muerto porque un Gobierno torpe del que tú formas parte no fue capaz de adoptar medidas de prevención de la enfermedad. Esa es la situación de España, que a lo mejor no conoces porque la información no te llega al chalé de Galapagar. Esa es la España doliente en la que estamos viviendo", ha continuado.

Por último, Herrera ha señalado que "ese lenguaje demagógico, cutre, fuera de la realidad, esa salida antifascista al virus resulta profundamente irritante. Por decir algo".