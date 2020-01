La reacción de Herrera ante el tono 'barriobajero' de Junqueras: "Ya usa el lenguaje carcelario"

Herrera no ha dejado pasar la oportunidad de comentar esta polémica entrevista. "Ha habido una cosa muy interesante este fin de semana, que es la entrevista concedida por Oriol Junqueras a "El País". Es una entrevista estupefaciente. Parece que hay poco interés en airear el verdadero rostro del preso que maneja la legislatura en España. Si deja caer los Presupuestos de julio que está preparando Hacienda, la legislatura pasará malos momentos. Este fin de semana ha quedado claro quién es Oriol Junqueras y qué piensa. Éste que era el 'flower power' del procés, del todo es bonito, del amamos España... Pues llega el periodista de "El País" al locutorio de la cárcel y le dice 'Oiga, ¿no engañaron ustedes a los catalanes prometiendo una independencia imposible?". Y este osito amoroso contestó: '¡Y una mierda! ¡Y una puta mierda! Dijimos la verdad: que el procés tenía que acabar en la independencia'", ha dicho Herrera.

El comunicador ha enfrentado estas palabras de Junqueras con la sentencia del procés, donde se decía que la independencia era "sólo una ensoñación". "Pues y una mierda. Apliquense las palabras de Oriol Junqueras, que por cierto ya tiene lenguaje carcelario. Este antes no hablaba así. No sé qué compañías frecuenta en la celda. Un tono barriobajero. Ya no es el apóstol de la 'no violencia'. El político que quería ampliar la base social del independentismo. Es un tipo decidido a repetir la vía unilateral si Sánchez no atiende a sus demandas. Luego que nadie diga que les han engañado. Estos no engañan a nadie", ha concluido Herrera.