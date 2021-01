Rafael Linares, empresario español en Gibraltar

Este 1 de enero entra en vigor el brexit, la desconexión del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Cómo va a afectar a los empresarios españoles que tienen sus negocios en Gibraltar?

En "Herrera en COPE", Rafael Linares, que tiene un restaurante y un negocio de productos ibéricos en el Peñón ha mostrado el temor ante los posibles aranceles que puede imponer el Gobierno de Boris Johnson a los productos que entren por sus fronteras. "Hay dos cuestiones ahora mismo que nos preocupa mucho, Gibraltar ha sido el territorio del Reino Unido que más en contra estaba del brexit y es el territorio que no tiene un acuerdo de salida y no se sabe como va a ser la burocracia, la entrada y salida de mercancías, no sabemos que aranceles nos van a poner porque va a ser un duro golpe para los negocios".

El empresario español que vive en España y entra cada día a Gibraltar para regentar sus negocios afirma que ante todo "tenemos que velar por nuestros intereses, comemos de Gibraltar y no nos metemos en cuestiones políticas".

Rafael Linares asegura que gracias al Gobierno de Gibraltar el confinamiento y todo este complicado años 2020 lo han podido sacar adelante. "Lo que ha hecho el Gobierno de Gibraltar ha sido impresionante no han discriminado por nacionalidad, han ayudado a todas las empresas no a modo de préstamo sino una donación para que siguiéramos sobreviviendo durante el confinamiento, nos han dado dinero porque a los restaurantes nos limitaron el aforo y esto ha hecho que el sector que depende del turismo y este año no ha habido pues se ha mantenido el empleo y se ha recuperado con el IRPF que pagan todos los trabajadores. Durante el tiempo del confinamiento pagaron 1.300 euros a cada empleado por estar cerrados. Éramos unos privilegiados y ahora que se ha vuelto a cerrar han vuelto a anunciar las ayudas".

Además de empresarios, alrededor de 10.000 trabajadores españoles prestan servicios en Gibraltar y la mayor parte de estos empleos recae en sectores como el de la construcción o trabajos de formación profesional para empresas, aparte de los sanitarios y asistenciales, de ahí que existía una gran interdependencia que se podría romper si no se produce un acuerdo antes del 1 de enero.