¿Qué opina Herrera sobre las 19 propuestas de Vox para Andalucía?

Herrera está de acuerdo con algunos puntos. "1) Bajar los impuestos en Andalucía. Esto no se lo diga a los socialistas, que viven de subir muchos los impuestos. De ahogar en presión fiscal a todos los andaluces. 2) Remodelar o redimensionar Canal Sur. Redimensionar, sí. Cerrarlo, no. Pero darle una dimensión más acorde de lo que le corresponde, indudablemente. Y desde luego no prescindir de los muchos y buenos trabajadores de Canal Sur. 3) ¿Modificar la ley de memoria democrática? Ahora mismo, ¿dónde hay que firmar?", ha dicho.

Sin embargo, tilda de extravagante propuestas como expulsar a 52.000 inmigrantes ilegales - "como si tuviera la Junta de Andalucía algún tipo de prerrogativa para ello" - o que sea fiesta el 2 de enero para coincidir con la culminación de la reconquista: "Esto ya te da la risa. Estamos hablando en serio, ¿no? No estamos hablando de bromas. Y así con otras tantas propuestas que son inaceptables. Son propuestas que hace alguien que no quiere llegar a un acuerdo. Menos mal que dicen que todo es negociable. Es que si no tendríamos que estar diciendo qué gran trabajo está haciendo Vox a favor del PSOE en Andalucía. Nada menos que poner en peligro el cambio".